Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την πρώτη του σεζόν στον πάγκο της και στις δηλώσεις του δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του, μοιράζοντας συγχαρητήρια σε όλους.

Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τους «κιτρινόμαυρους» και κατάφερε από την πρώτη του χρονιά να τους οδηγήσει στην κορυφή, με τον ίδιο να κάνει λόγο για τον πιο όμορφο τίτλο της καριέρας του.

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει και αλλού τίτλους αλλά είναι μοναδικό το σημερινό. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς, κόντρα σε καλούς αντιπάλους. Συγχαρητήρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και φυσικά και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι ο πρώτος τίτλος του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ με 15.000 κόσμο σε κάθε προπόνηση… Το αξίζει αυτή η ομάδα με απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και την κόρη μου και σε 30 φίλους που είναι εδώ για την στήριξη από την αρχή», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Οι οπαδοί μας είναι ιδιαίτεροι, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Τη νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να παίξουμε στο Champions League. Είμαι χαρουμενος για όλους, απόψε θα το γιορτάσουμε.

Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Είναι θέμα ομαδικης προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».