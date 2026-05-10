Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίζει έξαλλα με τους παίκτες και τους οπαδούς.

Η Ένωση έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό μετά το γκολ του Τεττέη στο 63′, ισοφάρισε όμως στο 72′ με τον Ζίνι και στο 93′ ο Ζοάο Μάριο… έβαλε φωτιά στην Allwyn Arena γράφοντας το 2-1.

Με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, την ίδια ώρα, να λήγει ισόπαλο, οι «κιτρινόμαυροι» κατέκτησαν το 14ο πρωτάθλημά τους και πρώτο του Ηλιόπουλου, ο οποίος ήταν σε έξαλλη κατάσταση, με την καλή έννοια, μετά το λήξη του αγώνα.

Στη δεύτερη σεζόν του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ο Ηλιόπουλος πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατέβηκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας με τους παίκτες και τους οπαδούς που επίσης μπήκαν μέσα.

Ο Ηλιόπουλος χόρευε μαζί με τους παίκτες της ΑΕΚ και τραγουδούσε τα συνθήματα μαζί με τους οπαδούς, ενώ δεν παρέλειψε να αγκαλιάσει τόσο τον Μάριο Νίκολιτς όσο και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, τους δύο ανθρώπους που εμπιστεύθηκε από την πρώτη στιγμή και τον δικαίωσαν φτιάχνοντας μια ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, αν και οι προβλέψεις δεν ήταν υπέρ της στην αρχή της σεζόν.