Η Παρί Σεν Ζερμέν κρατά πλέον σταθερά τα ηνία στη Ligue 1, έχοντας χτίσει διαφορά έξι βαθμών από τη δεύτερη θέση, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν τόσο για την ίδια όσο και για τη Λανς, συν το μεταξύ τους εξ αναβολής παιχνίδι. Η ιστορία είναι ξεκάθαρα με το μέρος των Παριζιάνων, καθώς καμία ομάδα δεν έχει χάσει ποτέ τον τίτλο σε αυτό το σημείο της σεζόν με τέτοιο προβάδισμα.

Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, η ομάδα του Παρισιού πέρασε με άνεση από την έδρα της Ανζέ με 3-0, παρά το εκτεταμένο rotation. H προσοχή στρέφεται πλέον ξεκάθαρα στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν αποτελεί διαχρονικά έναν δύσκολο αντίπαλο για την Παρί, που μετρά πέντε διαδοχικές ήττες απέναντι στους Βαυαρούς και συνολικά εννέα στο Champions League, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει στη διοργάνωση. Παρ’ όλα αυτά, στον προηγούμενο γύρο ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Λίβερπουλ, με δύο νίκες 2-0, πανηγυρίζοντας πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση απέναντι σε αγγλικό σύλλογο.

Στα αγωνιστικά, ο Μέντες επέστρεψε στη δράση και πήρε λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Βιτίνια ετοιμάζεται να επιστρέψει άμεσα στο βασικό σχήμα. Ο Ρουίθ δεν δείχνει ακόμη απόλυτα έτοιμος, με τους Ζαΐρ-Εμερί, Νέβες και Βιτίνια να προβάλλουν ως η πιθανότερη τριάδα στον άξονα.

Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της και στην Bundesliga. Στο τελευταίο της ματς, βρέθηκε να χάνει 3-0 από τη Μάιντζ στο ημίχρονο, όμως με τις παρεμβάσεις του Βενσάν Κομπανί και την ποιότητά της, γύρισε το παιχνίδι σε 4-3, δείχνοντας ξανά πως διαθέτει τον τρόπο να επιβάλλεται ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Οι Τζάκσον, Ολίσε, Τζαμάλ Μουσιάλα και Χάρι Κέιν υπέγραψαν τη μεγάλη ανατροπή, με τη Μπάγερν να παραμένει αήττητη εκτός έδρας από τον Δεκέμβριο του 2024. Στα προημιτελικά απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από δραματική ρεβάνς, επιβεβαιώνοντας και την ευρωπαϊκή της δυναμική.

Μοναδικό πρόβλημα αποτελεί η απουσία του τιμωρημένου Κομπανί από τον πάγκο, με τον βοηθό του, Άαρον Ντανκς, να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή. Όπως τόνισε και ο Μάνουελ Νόιερ, η ομάδα διαθέτει αρκετούς ηγέτες στο γήπεδο ώστε να καλύψει αυτό το κενό. Στα αγωνιστικά, ο Γκνάμπρι μένει εκτός, ενώ και ο Γκερέιρο δεν ταξίδεψε μετά τον τραυματισμό του απέναντι στη Μάιντζ.