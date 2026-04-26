Μετά την πρόκριση στον τρίτο γύρο του μονού στο Madrid Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχοντας συμπαίκτη τον Λουτσιάνο Νταρντέρι πήρε την πρόκριση και για τον δεύτερο γύρο του διπλού, μετά τη νίκη επί των Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Φελίπε Μέλο.

Ο… αέρας της Μαδρίτης φαίνεται πως έχει κάνει καλό στον Έλληνα τενίστα, καθώς παρουσιάζεται πολύ καλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα τουρνουά στα οποία πήρε μέρος το τελευταίο διάστημα.

Με 7-5 και 6-4 ο Τσιτσιπάς και ο συμπαίκτες του πήραν την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του διπλού στο Madrid Open και θα βρουν πλέον μπροστά τους είτε τους Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Τα σετ: 7-5, 6-4