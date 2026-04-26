Ντεμπούτο στην preseason του WNBA, έκανε η Μαριέλλα Φασούλα με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και ήταν καθοριστική στη νίκη τους με 78-76 επί του Σιάτλ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πάτησε το παρκέ για 6 λεπτά, μετρώντας 5 πόντους, ενώ είχε επίσης ένα ριμπάουντ και ένα μπλοκ.

Μάλιστα ήταν αυτή που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, κάνωντας το 77- 75 32 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το οποίο κατάφεραν να διατηρήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα.