Ντεμπούτο στην preseason του WNBA, έκανε η Μαριέλλα Φασούλα με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και ήταν καθοριστική στη νίκη τους με 78-76 επί του Σιάτλ.
Η Ελληνίδα αθλήτρια πάτησε το παρκέ για 6 λεπτά, μετρώντας 5 πόντους, ενώ είχε επίσης ένα ριμπάουντ και ένα μπλοκ.
Μάλιστα ήταν αυτή που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της, κάνωντας το 77- 75 32 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το οποίο κατάφεραν να διατηρήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα.
Mariella Fasoula gives the @valkyries a 2-PT lead with 32 seconds left in the 4Q 🔥— WNBA (@WNBA) April 26, 2026
