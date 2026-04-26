Συνεχίζεται σήμερα η «μάχη» για την παραμονή στην Super League με την διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων των play out.

Στη Νεάπολη η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, στο Περιστέρι ο Ατρόμητος τον Αστέρα και στην Λάρισα η ΑΕΛ τον Πανσερραϊκό.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

16:00 COSMOTE SPORT 1

Η Κηφισιά βρίσκεται στην ενδέκατη θέση της βαθμολογίας με 30 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δέκατη θέση επίσης με 30 βαθμούς. Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη, ώστε να εξασφαλίσουν οριστικά την παραμονή στην κατηγορία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

18:00 NΟVASPORTS 2

Ο Ατρόμητος είναι στην ένατη θέση με 37 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δωδέκατη θέση με 25 βαθμούς. Το παιχνίδι έχει ουσιαστικά μονόπλευρο ενδιαφέρον από βαθμολογικής πλευράς, καθώς οι γηπεδούχοι δεν κινδυνεύουν, ενώ οι Αρκάδες παίζουν για την παραμονή στην Super League.

ΑΕΛ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

20:00 COSMOTE SPORT 1

Οι δυο ομάδες έχουν από 24 βαθμούς, με τους «βυσσινί» να βρίσκονται στη 13η θέση και η ομάδα των Σερρών στη 14η θέση. Η νίκη είναι μονόδρομος και για τους δύο, καθώς θέλουν στις τελευταίες αγωνιστικές να τα δώσουν όλα για να παραμείνουν στην Super League. Η ΑΕΛ έχει και την παράδοση με το μέρος της, καθώς σε 15 ματς με τον Πανσερραϊκό έχει 11 νίκες και μια ήττα.