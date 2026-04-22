Ο Στέφαν ντε Φράι φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακoύ ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία για τους «ερυθρόλευκους», που την προηγούμενη αγωνιστική των playoffs επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 του Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι η μάχη του τίτλου κορυφώνεται, στον Ολυμπιακό παρακολουθούν ήδη την αγορά για πιθανές μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η περίπτωση του Ντε Φράι επανέρχεται στο προσκήνιο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός δεσμεύεται με την Ίντερ μέχρι τις 30 Ιουνίου και, παρότι αρχικά υπήρχαν ενδείξεις αποχώρησης, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι «νερατζούρι» ενδέχεται να του προσφέρουν μονοετή επέκταση ως εναλλακτική λύση, ιδίως λόγω της πιθανής αποχώρησης του Φραντσέσκο Ατσέρμπι.

Την ίδια στιγμή, ο έμπειρος στόπερ φέρεται να έχει δεχτεί προτάσεις τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από τη Μπενφίκα, τις οποίες εξετάζει προσεκτικά για τη συνέχεια της καριέρας του. Αγωνίζεται στην Ίντερ από το 2018, μετρώντας σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων δύο πρωταθλήματα Serie A και ισάριθμα Κύπελλα Ιταλίας.