Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο εξωτερικό πληθαίνουν, ωστόσο η πραγματικότητα, τουλάχιστον προς το παρόν, παραμένει διαφορετική και ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα.

Για τον έμπειρο Ουκρανό φορ έχουν γραφτεί πολλά: από την παραμονή του στη Γαλλία έως και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό μετά τον δανεισμό του στη Λιόν. Παρότι υπάρχει οψιόν αγοράς – που σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ – η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή, η Λιόν καλείται να διαχειριστεί σοβαρά οικονομικά ζητήματα, γεγονός που καθιστά αβέβαιο το αν θα μπορέσει να προχωρήσει στην απόκτηση του παίκτη. Έτσι, το μέλλον του παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ο ίδιος ο Γιάρεμτσουκ έχει αποκαλύψει πως η γαλλική ομάδα τον είχε προσεγγίσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται τελικά φέτος. Μέχρι στιγμής μετρά 10 συμμετοχές, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιθυμεί την παραμονή του.

Για να συμβεί αυτό, θα απαιτηθεί νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συλλόγων, όπου θα εξεταστούν όλα τα σενάρια: από την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς μέχρι έναν νέο δανεισμό ή ακόμη και την επιστροφή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Με τα τωρινά δεδομένα στους «ερυθρόλευκους», ο Ουκρανός επιθετικός βρισκόταν τρίτος στην ιεραρχία πίσω από τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Συνολικά με τον Ολυμπιακό έχει καταγράψει 14 γκολ και 5 ασίστ σε 49 εμφανίσεις.

Παράλληλα, το όνομά του εξακολουθεί να έχει καλή απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά, με αρκετές ομάδες να έχουν εκδηλώσει κατά καιρούς ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι στη Λιόν εντάχθηκε στη μέση της σεζόν, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του να γίνεται στις 2 Φεβρουαρίου.