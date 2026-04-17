Δεν χρειάστηκε να φτάσει η κανονική περίοδος στην ολοκλήρωσή της για να γίνει ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός χαρακτηρίζεται φέτος από έντονη αστάθεια. Τα αποτελέσματα, όπως η βαριά ήττα από τη Βαλένθια (102-84) αλλά και η νίκη με 79-93 επί της Μπαρτσελόνα, αποτυπώνουν τις μεγάλες διακυμάνσεις στην απόδοση της ομάδας. Αυτή η εικόνα τον οδηγεί, εκτός απροόπτου, στη διαδικασία των play-in, από όπου θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει συμμετοχή στα πλέι οφ και, κατ’ επέκταση, στο Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Το ενδεχόμενο απευθείας πρόκρισης στην πρώτη εξάδα παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Για να κατακτήσει την 6η θέση, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δική του νίκη, σε συνδυασμό με ήττα της Ζαλγκίρις. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η κατάσταση του Ναν παραμένει αμφίβολη, καθώς ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση και δεν προπονήθηκε. Αντίθετα, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος είναι ξανά διαθέσιμοι. Ο κόουτς Αταμάν έδωσε το στίγμα ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, τονίζοντας την ανάγκη για δυνατή άμυνα και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, στα πρότυπα της εμφάνισης απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα της Εφές μέσα στη σεζόν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, παρά τις σημαντικές επενδύσεις. Παρότι πέτυχε σημαντικές, παρουσίασε και αδυναμίες, όπως στην ήττα από τη Φενέρ. Ο Λάρκιν επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή παικτών όπως οι Λι και Κορντινιέ, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να παραμένει εκτός για μεγάλο διάστημα.