Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε εκ μέρους των παικτών της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στους προημιτελικούς του Europa Conference League, τονίζοντας ότι πιστεύει πως μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή.

Η ήττα με 3-0 στο Βαγιέκας έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ένωση, παρ’ όλα αυτά η πίστη δεν λείπει. Κάτι που φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου, με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό να εκπροσωπεί τους παίκτες και να λέει τα εξής…

Για το αν νιώθουν ότι το σκορ του πρώτου αγώνα τους αδικεί: «Καλησπέρα σε όλους. Ξέρουμε ότι δεν ήμασταν καλύτεροι από αυτούς, πρέπει να το αποδεχθούμε, όμως το σκορ δεν ήταν δίκαιο. Μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε προπονηθεί καλά. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν ότι παίζουν με ομάδα με ποιότητα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα παλέψουμε με τον κόσμο μας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για τo πέναλτι στο Βαγιέκας και τι του είπε ο διαιτητής: «Αυτό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε πολλά λάθη και οι διαιτητές κάνανε λάθη. Δεν ήταν πέναλτι για μένα, έχει συμβεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν δόθηκε πέναλτι. Το σημαντικό είναι να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το τι χρειάζεται η ΑΕΚ για να πετύχει την ανατροπή: «Πάθος, καλή εκκίνηση, να δείξουμε για τι είμαστε εδώ αύριο. Παίζουμε με ποιότητα. Να είμαστε πιο συμπαγείς ως ομάδα και να μην τα παρατήσουμε καθόλου».