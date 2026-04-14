Η εικόνα του Παναθηναϊκού στα πέντε ντέρμπι που απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για την τελική του βαθμολογική θέση, αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Στην πρεμιέρα των playoffs της Super League, o Παναθηναϊκός. απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα, παρουσιάζοντας σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με προηγούμενες επισκέψεις του στην ίδια έδρα. Ωστόσο, σε αρκετά σημεία του αγώνα η προσέγγιση χαρακτηρίστηκε συντηρητική, με την ομάδα να αποφεύγει το ρίσκο απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα του τελευταίου διαστήματος.

Η συνολική απόδοση ανέδειξε ζητήματα τόσο στην αγωνιστική νοοτροπία όσο και στην ατομική παρουσία ορισμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Η χαμηλή τους απόδοση στο πρώτο παιχνίδι των playoffs δεν αποκλείεται να επηρεάσει τη συνολική αξιολόγηση ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν, αλλά και των αποφάσεων του καλοκαιρινού σχεδιασμού.

Δεν είναι μυστικό ότι ο Μπενίτεθ είχε ήδη από την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο εκφράσει την επιθυμία για πιο «σφιχτό» ρόστερ, με παίκτες που θα ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις απαιτήσεις του και θα ανεβάζουν το επίπεδο της ομάδας. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλάνο δεν υλοποιήθηκε στον βαθμό που θα ήθελε, γεγονός που οδηγεί σε νέο κύκλο αναπροσαρμογών.

Το καλοκαίρι που έρχεται αναμένεται ιδιαίτερα δραστήριο, καθώς στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόθεση για αλλαγές στη δομή και στη φυσιογνωμία του ρόστερ, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική ομάδα. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του αγωνιστικού συστήματος, εφόσον τα νέα «εργαλεία» το επιτρέψουν.

Για τον λόγο αυτό, το τεχνικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την εικόνα των παικτών στα εναπομείναντα ντέρμπι, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να αποτελέσουν σταθερές λύσεις για τη νέα σεζόν και ποιοι πιθανόν να μην συνεχίσουν, αν δεν παρουσιάσουν βελτίωση.

Ήδη έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο τόσο παίκτες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (λήξεις συμβολαίων ή δανεισμοί), όσο και ποδοσφαιριστές με μακροχρόνια συμβόλαια, οι οποίοι όμως δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος μετά την επιστροφή του από τραυματισμό δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο απόδοσης που αναμενόταν.

Παράλληλα, υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που δεν ταιριάζουν απόλυτα στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να εφαρμόσει ο Ισπανός τεχνικός σε συγκεκριμένες θέσεις. Εφόσον δεν υπάρξει αγωνιστική βελτίωση, δεν αποκλείεται να τεθούν και αυτοί στο τραπέζι των αποχωρήσεων.

Την ίδια στιγμή, το τμήμα scouting του συλλόγου βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, εξετάζοντας περιπτώσεις για όλες τις γραμμές: τερματοφύλακα, ακραίους αμυντικούς, στόπερ, κεντρικούς μέσους, εξτρέμ και επιθετικό, δείχνοντας πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι ήδη σε εξέλιξη.

Συνολικά, η αξιολόγηση είναι συνεχής και πολυεπίπεδη, με τα επόμενα ντέρμπι να λειτουργούν ως τελικός «καθρέφτης» για το ποιοι θα χτίσουν τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν και ποιοι θα αποτελέσουν παρελθόν.