Ο αποκλεισμός της Εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στα πέναλτι από την Κροατία, ήταν σαν κηδεία για τον Νεϊμάρ.

Αυτό δήλωσε ο Βραζιλιάνος άσος μιλώντας για το κλίμα στην ομάδα μετά τον αγώνα όπου όλοι ήταν δακρυσμένοι και δεν μπορούσαν να μιλήσουν από τη θλίψη.

«Στη ζωή μου, πάντα εκτελούσα το τελευταίο πέναλτι. Το πέμπτο είναι το πιο δύσκολο, αλλά μπορεί να μην έρθει ποτέ. Μετά τον αποκλεισμό νόμιζα ότι θα πέθαινα από τη στενοχώρια. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα. Ένιωθα σαν να είχε τελειώσει ο κόσμος.

Είδα πώς θα ήταν η κηδεία μου. Ορκίζομαι στον Θεό. Ήμουν σε ένα μικρό δωμάτιο, καθόμουν εκεί και έφταναν σταδιακά όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Όλοι είχαν κόκκινα μάτια από τα δάκρυα και δεν έλεγαν λέξη. Ένιωθα σαν να ήμουν μέσα σε ένα φέρετρο και όλοι έλεγαν: «Ουάου, είσαι ακόμα ζωντανός, ε;» Αυτό είναι το συναίσθημα που είχα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ.