Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η είδηση πως το Μεγάλο Σάββατο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης ήταν γεννημένος στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, μεγαλύτερος αδελφός του επίσης παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Μπορμπόκη.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και αποτέλεσε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της πρώτης ομάδας με καλύτερη σεζόν του, την περίοδο 1987-88 όπου και πέτυχε 9 τέρματα σε 26 συμμετοχές.

Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ για να συνεχίσει στον Εδεσσαϊκό. Μετά τον Εδεσσαϊκό μετακόμισε στον Ηρακλή, όπου πραγματοποίησε 60 συμμετοχές με 10 γκολ.

Την περίοδο 1997-98 αγωνίστηκε στον Άρη και έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνίστηκε 29 φορές με την Εθνική Ελλάδος, σημειώνοντας 6 γκολ.