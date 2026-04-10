Αυξάνονται οι φήμες που θέλουν την Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει τον αντικαταστάτη του Άλβαρο Αρμπελόα για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με το Γαλλικό Μέσο, «RMC Sport», οι Μαδριλένοι έχουν στη λίστα τους το όνομα του Ντιντιέ Ντεσάν για το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 57χρονος Γάλλος τεχνικός διανύει τους τελευταίους του μήνες στην Εθνικής Γαλλίας, καθώς θα αποχωρήσει από τους «τρικολόρ» μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Ντεσάν βρίσκεται τα τελευταία 14 χρόνια στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας και κατέκτησε το Μουντιάλ του 2018, ενώ στο Μουντιάλ του 2022 οδήγησε τη Γαλλία ξανά στον τελικό.