Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους τελικούς της Novibet Volley League, καθώς νίκησε με 3-1 τον Μίλωνα εκτός έδρας στο 5ο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών, κάνοντας το 3-2.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς και κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με 26-24, η αντίδραση όμως των φιλοξενούμενων ήταν υποδειγματική.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν το δεύτερο με 25-19, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό για το 25-18 στο τρίτο σετ και στάθηκαν όρθιοι μετά τη μάχη που έγινε στο τέταρτο, φτάνοντας στο 30-28.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-1 και την πρόκριση για τους τελικούς, όπου τον περιμένει ο Παναθηναϊκός που είχε αποκλείσει με 3-0 νίκες τον Ολυμπιακό στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 19-25, 18-25, 28-30