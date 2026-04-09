Η Εθνική ομάδα πόλο ηττήθηκε με 16-14 από την Ιταλία στην Αλεξανδρούπολη, στον πρώτο της αγώνα στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του World Cup.

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup και θέλει τώρα το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις θέσεις 1-4, για να έχει πιο εύκολο αντίπαλο στα προημιτελικά.

Στον πρώτο της αγώνα για τις θέσεις 1-4, όμως, ήρθε η ήττα με 16-14 από την Ιταλία, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 13-13 με 4,5 λεπτά να απομένουν για το τέλος.

Δύο συνεχόμενα γκολ του Αλεζνιάνι και ένα του Φερέρο, όμως, έκαναν το σκορ 16-13 για τους Ιταλούς, οι οποίοι πήραν τη νίκη με 16-14.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-6, 2-2, 5-2

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.