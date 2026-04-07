Στην αποκάλυψη πως οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν φτάσει μια ανάσα από τη συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προχώρησε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο Greek Freak είναι σε διαμάχη με την ομάδα του καθώς δεν αγωνίζεται στα τελευταία παιχνίδια παρά το γεγονός ότι έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος, όπως επιβεβαιώνουν και οι γιατροί.

Πρόκειται για μια κατάσταση που έχει βαρύνει το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν δεδομένη η αποχώρησή του από τους Μπακς το καλοκαίρι, αυτό όμως θα μπορούσε να είχε συμβεί και πριν λίγους μήνες.

Όπως αποκάλυψε σε σχετικό ρεπορτάζ ο Σαμς Σαράνια, η ομάδα του Μιλγουόκι είχε φτάσει πολύ κοντά στο να πει το «ναι» για τη μετακίνηση του Αντετοκούνμπο στους Χιτ, με τη συμφωνία των δύο ομάδων να συμπεριλαμβάνει και τους Τάιλερ Χίρο και Κελερ Ουέαρ, όπως και draft picks.

Την τελευταία στιγμή όμως οι Μπακς αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να διατηρήσουν στο ρόστερ τους μέχρι και το τέλος της σεζόν τον Greek Freak, με στόχο να βρουν το καλοκαίρι καλύτερες προσφορές για ανταλλαγή.