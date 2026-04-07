Ο σπουδαίος Νάντο Ντε Κολό αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο BeBasket ότι η τρέχουσα σεζόν θα σηματοδοτήσει το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ.

«Δεν είπα ότι θα αποσυρθώ αν κατακτήσουμε τη EuroLeague. Για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά», τόνισε ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ, πλέον 38 ετών. Πρόσθεσε: «Το είχα σκεφτεί από την αρχή της σεζόν, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μου χρονιά».

Ο Ντε Κολό θα ολοκληρώσει μια καριέρα 20 ετών στο επαγγελματικό μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί σε Σολέ, Βαλένθια, Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν.

Στο παλμαρέ του συγκαταλέγονται δύο τίτλοι EuroLeague, το 2016 και το 2019 με τη ρωσική ομάδα, με τον ίδιο να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης και του Final Four το 2016.