Μεγάλη βαθμολογική ανάσα πήρε η Τζιρόνα στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της 30ης αγωνιστικής της La Liga. Η ομάδα της Καταλωνίας νίκησε με 1-0 τη Βιγιαρεάλ και ξέφυγε με 8 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού.

Αντίθετα η Βιγιαρεάλ με την ήττα της έμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αλλά πλέον έχει μόλις έναν βαθμό διαφορά από την τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρηση για την Τζιρόνα πέτυχε με αυτογκόλ ο Ναβάρο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημίχρονου.

Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 3 Απριλίου

Ράγιο Βαγεκάνο-Έλτσε 1-0

Σάββατο 4 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2

Κυριακή 5 Απριλίου

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Βαλένθια-Θέλτα 2-3

Οβιέδο-Σεβίλλη 1-0

Αλαβές-Οσασούνα 2-2

Δευτέρα 6 Απριλίου

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 1-0

Επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή 10 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα (22:00)

Σάββατο 11 Απριλίου

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές (15:00)

Έλτσε-Βαλένθια (17:15)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ (19:30)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Κυριακή 12 Απριλίου

Οσασούνα-Μπέτις (15:00)

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο (17:15)

Θέλτα-Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)