Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο και αποχαιρέτησε το τουρνουά. Ο Έλληνας τενίστας έχασε από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και έτσι δεν θα συνεχίσει στο τουρνουά που έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για τον Έλληνα τενίστα ο οποιος «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του, αλλά στην συνέχεια το ματς δεν πήγε όπως θα ήθελε καθώς έχασε οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.

Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά μετά πάλι η συνέχεια ανήκε στον Τσερούντολο ο οποίος τελείωσε το γκέιμ με 6-4.