Σοκ. Σοκ και καθόλου δέος. Αυτό αισθάνθηκε, νομίζω, ο καθένας βλέποντας τον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League (0-1). Οι ερυθρόλευκοι το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Πια χάνουν μόνοι τους. Όχι, δεν έχω καμία διάθεση να υποτιμήσω τους κιτρινόμαυρους. Κάθε άλλο. Λέω ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σ’ ένα ντέρμπι στο οποίο τα δύο επιθετικά όπλα της ΑΕΚ (Γιόβιτς, Βάργκα) ήταν απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα!

Ο… ιός που έχει εξαπλωθεί στον Ολυμπιακό, η απάντηση αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με αυτό το ρόστερ, ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα και η εικόνα των Τσικίνιο, Μουζακίτη, Ποντένσε και Ζέλσον. Σχολιάζει ο Σπύρος Γρομητσάρης στο Sportdog.gr