Μετά την προπόνηση του Σαββάτου (4/4), οι οπαδοί της ΑΕΚ «ντόπαραν» ψυχολογικά την ομάδα τους και κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το Καραϊσκάκη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση είναι στην 1η θέση, στο +2 από τους «ερυθρόλευκους» και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, και θέλει το θετικό αποτέλεσμα στο Φάληρο για να παραμείνει εκεί και να συνεχίσει δυνατά την προσπάθειά της για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους στο γήπεδο, την είχαν όμως το Σάββατο (4/4) στην προπόνηση που έγινε στην Allwyn Arena, αλλά και την Κυριακή (5/4) πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Καραϊσκάκη.

Οι φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή, αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του και έδωσαν σύνθημα νίκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.