Με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μύκονο στο ΣΕΦ (13:00, ΕΡΤ 2 Σπορ), πέφτει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν πάρει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα για τα play off, θα έχουν την δυνατότητα για ένα καλό «ξεμούδιασμα» πριν τους τρεις τελευταίους αγώνες για τη Euroleague.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει τη δυνατότητα να δώσει ευκαιρίες σε όσους παίκτες έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ώστε να δείξουν κάποια πράγματα ενόψει της συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά η Μύκονος θα προσπαθήσει να κοντράρει όσο μπορεί τους Πειραιώτες, καθώς ο στόχος της είναι να καταφέρει στο τέλος να μπει στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα.