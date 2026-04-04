Ο Παναιτωλικός είχε προηγηθεί από νωρίς και ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει τη νίκη που θα τον έστελνε στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ο Ατρόμητος όμως έκανε το 1-1 στο 95′ με τον Γιουμπιτάνα και πήρε τον βαθμό.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 6′, όταν ο Αποστολόπουλος έκανε το σουτ από αριστερά και ο Μπάτζι μπήκε στην πορεία της μπάλας αλλά δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Όπως και να έχει, ήταν μια φάση που έδειχνε τις διαθέσεις της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου, η οποία λίγα λεπτά μετά πήρε το προβάδισμα.

Στο 16′ ο Γκουγκεσασβίλι έκανε πολύ μεγάλο λάθος και ο Ματσάν πήρε τη μπάλα, απέφυγε τρεις αντιπάλους με τις προσποιήσεις του και τελικά με σουτ έκανε το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο 19′ ο Ρόσα με εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ και στο 29′ ο Ματσάν, με ωραία ενέργεια και σουτ, πήγε για το 2-0 αλλά ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Οι Αγρινιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 35′ άγγιξαν το δεύτερο γκολ με εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη από πλάγια θέση αλλά η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι, με το σκορ να παραμένει στο 1-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ντούσαν Κέρκεζ έκανε δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά με στόχο την ισοφάριση. Οι Περιστεριώτες είχαν ευκαιρία στο 51′ με τον Γιουμπιτάνα που βρέθηκε σε θέση για γκολ αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε, άγγιξαν το γκολ αμέσως μετά με την κεφαλιά του Μανσούρ αλλά ο Κόγιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή και στο 54′ το μακρινό σουτ του Μπάκου έφυγε λίγο άουτ.

Ο Ατρόμητος ήταν πολύ βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στην ισοφάριση, μέχρι που ήρθε το 95ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, λίγο πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη, η μπάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ κατέληξε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με σουτ εντός περιοχής την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1, δίνοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος, Σιέλης, Κόγιτς, Μαυρίας (84′ Μλάντεν), Ματσάν (84′ Νικολάου), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (63′ Σατσιάς), Ρόσα (63′ Λομπάτο), Άλεξιτς, Μπάτζι (76′ Αγκίρε).

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές (67′ Πνευμονίδης), Τσιγγάρας (83′ Φαν Βέερτ), Καραμάνης (46′ Ουκάκι), Μίχορλ, Τζοβάρας (46′ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μπάκου (78′ Τσιλούλης).