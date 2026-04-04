Οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν το NBA πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να πάρει μέρος σε προπονητικό 3-on-3 τον Μάρτιο, με τον ίδιο, από την πλευρά του, να ξεκαθαρίζει πως είναι υγιής και έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Greek Freak και την ομάδα του δεν είναι και οι καλύτερες πλέον, καθώς στο Μιλγουόκι αποφάσισαν πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να μην αγωνιστεί καθόλου μέχρι το τέλος της σεζόν. Σενάριο, όμως, που απορρίπτει ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος θέλει να παίξει ξανά.

Το τι θα γίνει ακριβώς θα το δούμε στην πορεία, προς το παρόν πάντως, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια σε σχετικό ρεπορτάζ, οι Μπακς ενημέρωσαν τους ανθρώπους του NBA ότι ο Έλληνας σταρ αρνήθηκε να πάρει μέρος σε προπονητικό 3-on-3, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου επιστροφή του στη δράση, στα μέσα Μαρτίου.

Ο Αντετοκούνμπο, πάντως, υποστηρίζει πως είναι απολύτως υγιής και έτοιμος για να επιστρέψει στη δράση, ενημερώνοντας σχετικά τους ανθρώπους του NBA.