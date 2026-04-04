Ειδική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει το ΝΒΑ, ώστε να ξεκαθαρίσει ο λόγος που δεν αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα παιχνίδια των Μπακς.

Η ομάδα του ΝΒΑ υποστηρίζει πως ο Έλληνας σταρ δεν είναι έτοιμος ιατρικά να αγωνιστεί,την ώρα που ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο δηλώνει έτοιμος να παίξει.

Μάλιστα, σε νέες δηλώσεις του επανέλαβε ότι είναι υγιής μη κατανοώντας τους λόγους που δεν παίζει.

Το ΝΒΑ από την πλευρά του μιλώντας με τον παίκτη, την ομάδα και τους ιατρούς των Μπακς, θα προσπαθήσει να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει, με την μη χρησιμοποίηση του.