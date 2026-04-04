Όλο και περισσότερο στον μεγάλο του στόχο πλησιάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που δεν είναι άλλος από τα 1.000 γκολ!

Ο Πορτογάλος σταρ μετά από δύο αγώνες που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας και πέτυχε δύο τέρματα απέναντι στην Αλ Ναΐμα.

Ο Ρονάλντο πέτυχε το πρώτο του τέρμα στο 56’ από το σημείο του πέναλτι κάνοντας το 3-2, ενώ στο 73′ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 4-2 για την ομάδα του.

Πλέον ο Ρονάλντο έφτασε τα 967 γκολ και θέλει ακόμα 33 για να πετύχει ένα εξωπραγματικό ρεκόρ.