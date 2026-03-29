Την αύξηση των ομάδων που θα αγωνίζονται στο Copa Africa από 24 σε 28 ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF), Πατρίς Μοτσέπε.

Η CAF έχει προκαλέσει έναν χαμό άνευ προηγουμένου μετά την απόφασή της να αφαιρέσει από τη Σενεγάλη τον τίτλο που κατέκτησε φέτος και να τον απονείμει στα χαρτιά στο Μαρόκο, με τον πρόεδρό της να αναφέρεται τώρα σε μια αλλαγή που θα υπάρξει.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο Πατρίς Μοτσέπε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο Copa Africa θα αυξηθούν. Δεν θα είναι 24, όπως συμβαίνει τώρα, αλλά 28, χωρίς όμως να διευκρινίσει από πότε θα ισχύσει αυτό.

Από εκεί και πέρα, επανέλαβε ότι μετά το Copa Africa του 2028 το τουρνουά θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια ενώ από το 2029 θα καθιερωθεί και το αφρικανικό Nations League.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο οι αφρικανικοί αγώνες να μην είναι προβλέψιμοι, συνεπείς και αξιόπιστοι. Πρέπει να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αφρική, η οποία είναι μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της CAF.