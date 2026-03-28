Μετά την άνοδο στη Stoiximan Super League, η Καλαμάτα πανηγύρισε και για την κατάκτηση του Super Cup με το 1-0 επί του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ.

Στις 15 Μαρτίου, πριν δύο εβδομάδες δηλαδή, η «μαύρη θύελλα» είχε τη φιέστα για την εξασφάλιση της ανόδου στη Stoiximan Super League, παραλαμβάνοντας το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Νότιο Όμιλο της Super League 2.

Τώρα, σειρά πήρε η φιέστα για την κατάκτηση του Super Cup της κατηγορίας, καθώς το γκολ του Τσέλιου έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ.

Η Καλαμάτα κατέκτησε και αυτό το τρόπαιο και μετά την απονομή οι παίκτες έστησαν το δικό τους πάρτι με τους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες για να στηρίξουν την ομάδα τους.