Με τον Τσέλιο να σκοράρει στο 50ο λεπτό, η Καλαμάτα νίκησε με 1-0 τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε το Super Cup της Super League 2, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φετινή σεζόν.

Οι δύο ομάδες που εξασφάλισαν την άνοδο στη Stoiximan Super League αναμετρήθηκαν για το Super Cup της Super League 2 και το παιχνίδι άρχισε με τη «μαύρη θύελλα» να έχει την πρώτη της φάση στο 4′ με το σουτ του Μορέιρα που κόντραρε ενώ στο 18′ η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά την κεφαλιά του Μάντζη.

Δύο λεπτά μετά η Καλαμάτα είχε νέα ευκαιρία με τον Μορέιρα που βρέθηκε σε θέση για γκολ αλλά δεν το έβαλε, με τον «γηραιό», από την άλλη πλευρά, να πλησιάζει στο γκολ στο 33′ με το τετ α τετ του Μάναλη αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την έναρξη του δευτέρου όμως ήρθε και αυτό: Στο 50′ ο Μάντζης έβγαλε πολύ ωραία πάσα στον Τσέλιο και αυτός με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Στουρνάρα για το 1-0 και το πανηγύρισε τρέχοντας προς την εξέδρα των φίλων της ομάδας του.

Ο Ηρακλής προσπάθησε για την ισοφάριση στη συνέχεια και είχε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Ντέλετιτς στο 70′, με την Καλαμάτα να κρατάει τελικά το 1-0 και να παίρνει τη νίκη.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Μ. Μορέίρα (85′ Τάχατος), Στρούγγης, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (85′ Τσελεπίδης), Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Α. Μορέϊρα, Τσέλιος, Παμλίδης (74′ Μπονέτο) και Μάντζης (74′ Κωτσόπουλος).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής (79′ Αναστασίου), Τσάκλα, Εραμούσπε, Κάτσικας, Κραϊντς (58′ Χάμοντ), Φοφανά (58′ Τσιντώνης), Μάναλης, Τζίμας (78′ Ντουρμισάϊ), Ουάρντα και Ντέλετιτς.