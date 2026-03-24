Τη γνώμη του για τη φετινή πορεία της ΑΕΚ εξέφρασε με ανάρτησή του στα social media ο Στέλιος Μανωλάς, μετά την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Stoiximan Super League και την κλήρωση του προγράμματος των play off.

Η Ένωση μπαίνει στα play off έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τριών από τον ΠΑΟΚ, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της από το Καραϊσκάκη και αμέσως μετά θα υποδεχθεί τους «ασπρόμαυρους».

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία θα έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα τον Απρίλιο, δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση και ο Μανωλάς, σημαία των «κιτρινόμαυρων» και πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων, σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε τα εξής…

«Σκεφτόμουν να εκφράσω τη γνώμη μου για τη φετινή πορεία της ομάδας μας. Από το 1976 που παρακολουθώ την ΑΕΚ από κοντά είναι ίσως η πρώτη φορά που η ομάδα τερμάτισε πρώτη έχοντας τόσο κόντρα τη διαιτησία συν ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς έχοντας τελειώσει το προηγούμενο πρωτάθλημα με έξι συνεχόμενες ήττες.

Αυτό το πιστώνεται η διοίκηση, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές μας και φυσικά οι φίλαθλοι και οπαδοί της ομάδας που ήταν πάντα δίπλα της. Τώρα ακολουθούν τα play off και η Ευρώπη. Δέκα μεγάλοι τελικοί. Καλή δύναμη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό Πρωτάθλημα που θα έχουμε κατακτήσει».