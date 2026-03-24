Την κλήρωση των play off της Stoiximan Super League σχολίασε ο Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως το πρόγραμμα δεν παίζει κανένα ρόλο όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν από το -2 στα play off, μετά το 0-0 με την ΑΕΛ, αλλά θα έχουν από την 1η αγωνιστική την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή, καθώς θα υποδεχθούν την ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και μετά είναι δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ.

Στην 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τους «πράσινους» και στην 6η και τελευταία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με τον Καραπαπά να κάνει το σχόλιό του και να τονίζει πως το πρόγραμμα δεν παίζει ρόλο.

«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανένα ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιος θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους, να πάρουμε το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού.