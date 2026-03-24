Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ, όπως και 13 φυσικά πρόσωπα, για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, στον αγώνα της 15ης Μαρτίου με τον Λεβαδειακό για τη Stoiximan Super League.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την αναμέτρηση αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν έπειτα από… ντου οπαδών, με το σκηνικό να περιγράφεται σε όλες τις εκθέσεις των αρμοδίων. Ανάμεσά τους και η ΔΕΑΒ, η οποία την Τρίτη (24/3) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 12.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώ από 3.000 ευρώ θα πληρώσει το καθένα από τα 13 φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στο επεισόδιο και ταυτοποιήθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ…

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη,

α) τις Αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) το φωτογραφικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο γήπεδο Τούμπας, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, περίπου πενήντα (50) φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας κινήθηκαν μαζικά προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και με ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς σε βάρος των δημοσιογράφων, που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα, τους εξανάγκασαν λόγω της ψυχολογικής βίας που τους άσκησαν και του επικείμενου κινδύνου να υποστούν σωματικές κακώσεις, σε αποχώρηση από τον ως άνω χώρο εργασίας τους,

αποφάσισε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της:

Α) την επιβολή, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικού προστίμου ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€),

Β) την επιβολή σε βάρος δεκατριών ταυτοποιηθέντων φυσικών προσώπων, διοικητικού προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

Γ) τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου σε ένα φυσικό πρόσωπο, που δεν συμμετείχε στο φαινόμενο βίας.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».