«Καυτός» αναμένεται να είναι ο Απρίλιος για την AEK, η οποία παραμένει η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Europa Conference League, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ράγιο.

Μετά και την ολοκλήρωση της κλήρωσης για τα Playoffs της Super League, το πρόγραμμα της Ένωσης για τον επόμενο μήνα διαμορφώνεται ιδιαίτερα απαιτητικό. Η ομάδα του «Δικεφάλου» καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα κρίσιμα ντέρμπι του πρωταθλήματος και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, σε ένα διάστημα όπου κάθε παιχνίδι θα έχει ξεχωριστή βαρύτητα.

Η αρχή γίνεται το διήμερο 4-5 Απριλίου, όταν η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα Playoffs με μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Απριλίου, η Ένωση στρέφει το βλέμμα της στην Ευρώπη, ταξιδεύοντας στην Ισπανία για τον πρώτο προημιτελικό απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ακολουθεί μια μικρή αγωνιστική παύση λόγω των ημερών του Πάσχα, προτού η ομάδα επιστρέψει ξανά στη δράση για τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 16 Απριλίου, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας.

Το απαιτητικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο διήμερο 18-19 Απριλίου, όταν η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των Playoffs, σε ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ