Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα Play outs, που θα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν για τη σεζόν 2025-26. Η ήττα του Ατρομήτου από τον Λεβαδειακό, σε συνδυασμό με τη νίκη του Βόλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, έφερε του Περιστεριώτες εκτός τροχιάς Play Offs και τους έστειλε μαζί με τις Κηφισιά, ΑΕΛ, Παναιτωλικό, Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Η πρώτη αγωνιστική των playouts είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το μίνι πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου.