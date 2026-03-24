Έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τα Playoffs 5-8 θέσεων όπου θα κριθεί το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος.
Μετά το θρίλερ στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ και κατάφερε στο… παραπέντε να κλειδώσει μία θέση στα playoffs θέσεων 5-8 Sμαζί με τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Άρη.
Οι βαθμοί στα Play offs της Super League διαιρούνται δια 2 και ο Λεβαδειακός πηγαίνει στους 21. Ο ΟΦΗ στους 16, όσους έχει κι ο Βόλος, αφού η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω. Ο Άρης στο μίνι πρωτάθλημα μπαίνει τελευταίος με 15 βαθμούς. Να σημειωθεί ότι ο Βόλος με το γκολ του Ουρτάδο κόντρα στον ΠΑΟΚ, μπαίνει και ως δεύτερος, διότι στην ισοβαθμία υπερτερεί του ΟΦΗ, αφού νίκησε στο Παγκρήτιο 1-0 και στο Πανθεσσαλικό οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1.
Το πρόγραμμα των αγώνων των playoffs 5-8:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
Βόλος – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Άρης
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
Άρης – Βόλος
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
Λεβαδειακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
Άρης – ΟΦΗ
Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
Βόλος – Άρης
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Άρης – Λεβαδειακός
ΟΦΗ – Βόλος
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 5-8#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/YFP90J1TOZ— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026