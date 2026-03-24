Έγινε γνωστό το πρόγραμμα για τα Playoffs 5-8 θέσεων όπου θα κριθεί το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος.



Μετά το θρίλερ στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ και κατάφερε στο… παραπέντε να κλειδώσει μία θέση στα playoffs θέσεων 5-8 Sμαζί με τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ και Άρη.

Οι βαθμοί στα Play offs της Super League διαιρούνται δια 2 και ο Λεβαδειακός πηγαίνει στους 21. Ο ΟΦΗ στους 16, όσους έχει κι ο Βόλος, αφού η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω. Ο Άρης στο μίνι πρωτάθλημα μπαίνει τελευταίος με 15 βαθμούς. Να σημειωθεί ότι ο Βόλος με το γκολ του Ουρτάδο κόντρα στον ΠΑΟΚ, μπαίνει και ως δεύτερος, διότι στην ισοβαθμία υπερτερεί του ΟΦΗ, αφού νίκησε στο Παγκρήτιο 1-0 και στο Πανθεσσαλικό οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Το πρόγραμμα των αγώνων των playoffs 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Βόλος – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Άρης



2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Άρης – Βόλος

ΟΦΗ – Λεβαδειακός



3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Λεβαδειακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης



4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – Λεβαδειακός



5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Βόλος – Άρης

Λεβαδειακός – ΟΦΗ



6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Άρης – Λεβαδειακός

ΟΦΗ – Βόλος