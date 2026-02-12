Η ΑΕΚ πήρε θέση για το θέμα που προέκυψε με τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον Μάριο Ηλιόπουλο με την κούπα του πρωταθλήματος που κατέκτησε ο Ολυμπιακός το 2012.

Το πρόσφατο ντέρμπι των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια… συνεχίζεται, με τον ιδιοκτήτη της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ να κάνει επίθεση στους «ερυθρόλευκους» με όσα είπε στην απολογία του στην ΕΠΟ και τους Πειραιώτες να τονίζουν πως θα κινηθούν νομικά εναντίον του.

Παράλληλα, στα social media κυκλοφορεί φωτογραφία που δείχνει τον Ηλιόπουλο με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2012 που κατέκτησε ο Ολυμπιακός, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να τοποθετείται σχετικά. Στην Ένωση κάνουν λόγο για «γελοιότητες» και η θέση της ΠΑΕ είναι η ακόλουθη…

«Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει… Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί…».