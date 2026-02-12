Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον Μάριο Ηλιόπουλο να σηκώνει το τρόπαιο του πρωταθλητή που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2011-12, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έχει προκαλέσει την οργή των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι ενημέρωσαν πως θα προχωρήσουν σε μηνύσεις εναντίον του για όσα είπε στην απολογία του στην ΕΠΟ και για όσα έγιναν στο πρόσφατο ντέρμπι των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Ηλιόπουλος είπε κάποια στιγμή πως ζει και αναπνέει για την ΑΕΚ και μία μέρα μετά κυκλοφόρησε φωτογραφία του με την κούπα του πρωταθλήματος που είχε κατακτήσει το 2012 ο Ολυμπιακός, έχοντας για πρωταθλητή τον Βαλβέρδε.

Φωτογραφία που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια στα social media, κυρίως από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι μάλλον το διασκεδάζουν.