Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την τραγωδία στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ οι φίλαθλοι ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών. Το γεγονός έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τη στήριξή του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Με μήνυμα της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε τα θερμά συλλυπητήριάτης προς όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την τραγωδία στην Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για το ματς με την Λυόν να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η ελληνική πρεσβεία στην συγκεκριμένη ανέφερε πως είναι επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι» τονίζεται.