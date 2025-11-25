Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (27/11) τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και η ατμόσφαιρα στο Αρτέμιο Φράνκι δεν θα είναι καυτή.

Η Ένωση είναι στη 15η θέση με 4 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, οι «βιόλα» είναι στην 8η με 6 βαθμούς και η αναμέτρησή τους αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της ελληνικής ομάδας. Δεν ισχύει το ίδιο όμως, όπως φαίνεται, για τους Ιταλούς.

Οι οπαδοί της Φιορεντίνα είναι πλήρως απογοητευμένοι από την ομάδα τους καθώς μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Serie A δεν έχει ακόμη νίκη και βρίσκεται στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς, με συνέπεια να μην ενδιαφέρονται και τόσο για το τι γίνεται στην Ευρώπη.

Η εντός έδρας ισοπαλία με τη Γιουβέντους πριν λίγες μέρες δεν ήταν αρκετή για να «ζεσταθεί» ξανά ο κόσμος και αυτό φαίνεται και στην προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς μέχρι τώρα, όπως αναφέρει η Corriere della Sera, έχουν διατεθεί μόνο 6.000.