Ο τερματοφύλακας της Λάτσιο και της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Χρήστος Μανδάς αν και μόλις 24 ετών, έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου από το καλοκαίρι που μας πέρασε στον παιδικό του έρωτα, την Αθηνά Κεσκινίδου, με την οποία συνδέονται πολλά χρόνια και ζουν μαζί σταθερά ερωτευμένοι. Τον περασμένο Ιούλιο ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του σε ένα ρομαντικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα με το ζευγάρι να είναι ντυμένο στα λευκά και την Αθηνά να λέει το «ναι.»

Το ζευγάρι έχει ένα σκυλάκι, κάνει αρκετά ταξίδια, επισκέπτεται μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, κάνει καλοκαιρινές διακοπές και ανεβάζει αρκετά στιγμιότυπα και κοινές φωτογραφίες του στα social media με ιδιαίτερα εκδηλωτικές λεζάντες στις οποίες εύχονται να μεγαλώνουν μαζί, μοιράζονται το πόσο τυχεροί και ευγνώμονες είναι και λένε δημόσια το σ’ αγαπώ.

O προσωπικός λογαριασμός της Αθηνάς Κεσκινίδου στο Instagram είναι γεμάτος στιλ, μόδα και ομορφιά. Όπως γράφει η ίδια στο bio, ζει στη Ρώμη και στις φωτογραφίες που ανεβάζει βλέπουμε τα outfits της αλλά και τις προτάσεις της για μαλλιά, νύχια και μακιγιάζ. Παρουσιάζει σύνολα που φοράει στο γήπεδο, τα αγαπημένα της αξεσουάρ, τα μανικιούρ της, τα αγαπημένα της προϊόντα περιποίησης μαλλιών, skincare και καλλυντικά, κοσμήματα, παπούτσια, όλα όσα δείχνει μια fashionista στο ίντερνετ.

Είναι πολύ ενημερωμένο κορίτσι στιλιστικά, αγαπά τα luxury brands τα οποία συνδυάζει με αναπάντεχα κομμάτια όπως οι ποδοσφαιρικές φανέλες, έχει πολλά και ενδιαφέροντα micro fine line tattoo που σχηματίζουν ένα κομψό sleeve και αντιπροσωπεύει άψογα το στιλ της Gen Z, σαν ένα κορίτσι της ηλικίας της. Είδαμε kitten heels, bag charms, tabi shoes, barrel jeans, animal print, balloon skirts, micro bags, κρόσια, oversized jackets, western boots, ballet core, faux fur και athleisure αισθητική.