Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει βάλει τρίποντο και στις καρδιές των Ελλήνων που τον έχουν ξεχωρίσει για τις ικανότητές του στο παρκέ και ειδικά για τα ιδιαίτερα skills του στα σουτ των τριών πόντων. Ο «Πιστολιόπουλος» όπως τον αποκαλεί στις περιγραφές των αγώνων ο Βαγγέλης Ιωάννου ή «βασιλιάς των τρίποντων» όπως τον λέμε εμείς, είναι εδώ και αρκετά χρόνια σε σχέση με την Μαρία Χατζηπαρασίδου, η οποία είναι αθλήτρια του handball και πρόσφατα απέκτησαν και το γιο τους.

Η Μαρία Χατζηπαρασίδου είναι διεθνής αθλήτρια του handball, που παίζει ως play maker και έχει καταγωγή από τα Γιαννιτσά. Ξεκίνησε την καριέρα της από τον τοπικό σύλλογο Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών και έχει φτάσει να γίνει αρχηγός της ομάδας handball του ΠΑΟΚ αλλά και της Εθνικής Ομάδας. Με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα, κύπελλα και τίτλους, ενώ πρόσφατα πήρε μεταγραφή στην ομάδα Αναγέννηση Άρτας και έγινε μητέρα αφού απέκτησε το πρώτο της παιδί.

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια στο αθλητικό στερέωμα -και όχι μόνο- με την Μαρία Χατζηπαρασίδου να τον αποκαλεί «άντρα της ζωής της.» Ο γιος τους ολοκλήρωσε την ευτυχία τους και βρίσκεται ήδη στη Ρίγα για να εμψυχώσει το μπαμπά του. H πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει με την αθλήτρια να λέει το ναι και το ζευγάρι θα παντρευτεί σύντομα.

Γιατί την αποκαλούν «Βασίλισσα του Βορρά»

Ο τίτλος «Queen of North» της αποδίδεται επειδή διαθέτει ηγετική παρουσία καθώς όταν ήταν αρχηγός στον ΠΑΟΚ αποτελούσε σύμβολο της ομάδας και έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στα πάντα κατακτώντας πολλούς τίτλους, πρωταθλήματα και κύπελλα. Επιπλέον το γεγονός ότι κατάγεται από μια πόλη της βόρειας Ελλάδας όπως προαναφέραμε, το nick name της αποκτά και σημασία εντοπιότητας. Άλλωστε ως «Βασίλισσα του Βορρά» την αποκάλεσε ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας handball του ΠΑΟΚ ενώ έχει λάβει αναγνώριση και αγάπη τόσο από το σύλλογο όσο και από τους οπαδούς. Η «βασίλισσα του Βορρά» έχει βρει τον «βασιλιά της καρδιάς της», που έχοντάς την στο πλευρό του μαζί με το γιο τους, μπορεί να κατακτήσει ακόμη και ένα μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.