Κλειστό θα είναι το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο της OPAP Arena στον αγώνα της ΑΕΚ, στην οποία επιβλήθηκε και πρόστιμο, στον αγώνα με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, έπειτα από απόφαση της UEFA.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τιμωρηθεί για το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά και η ΠΑΕ είχε τονίσει προς τους φιλάθλους πως θα πρέπει να είναι απολύτως προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους στην αναμέτρηση με τους Βέλγους, αλλά μάλλον δεν εισακούστηκε.

Οι φίλοι της Ένωσης άναψαν καπνογόνα και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε να επιβληθεί τιμωρία και μάλιστα αυτή είναι διπλή.

Συγκεκριμένα, το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο της OPAP Arena θα είναι κλειστό στον επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, στον οποίο αντίπαλος θα είναι η Αμπερντίν, ενώ η ΑΕΚ τιμωρήθηκε παράλληλα με μια ακόμα αγωνιστική κεκλεισμένων των ίδιων θυρών (19-21-23-25), με ανασταλτικό χαρακτήρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 86.000 ευρώ για τον αγώνα με τον Άντερλεχτ, με το ποσό να προκύπτει ως εξής: 30.000 ευρώ για καπνογόνα, 18.000 ευρώ για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 ευρώ για λέιζερ, 17.500 ευρώ για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της UEFΑ, 2.500 ευρώ για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο.