Η ΑΕΚ ήταν ικανοποιημένη από την κλήρωση που είχε στη League Phase του Europa Conference League και είναι ικανοποιημένη και από το πρόγραμμα, το οποίο έγινε γνωστό το Σάββατο (30/8).

Οι «κιτρινόμαυροι» απέκλεισαν τρεις ομάδες για να προκριθούν στη League Phase της διοργάνωσης και θέλουν πλέον να προχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, μαζεύοντας πολύτιμους βαθμούς για τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Τσέλιε, ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνίδια με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς και στη συνέχεια, στην 4η αγωνιστική, έχουν το πιο δύσκολο παιχνίδι τους, αυτό με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ένωσης

1η αγωνιστική, 2 Οκτωβρίου 2025: Τσέλιε – ΑΕΚ

2η αγωνιστική, 23 Οκτωβρίου 2025: ΑΕΚ – Αμπερντίν

3η αγωνιστική, 6 Νοεμβρίου 2025: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

4η αγωνιστική, 27 Νοεμβρίου 2025: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

5η αγωνιστική, 11 Δεκεμβρίου 2025: Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική, 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ – Κραϊόβα