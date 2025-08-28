Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV μετά τον θρίαμβο επί της Άντερλεχτ και την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

Ο στόχος που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ένωσης επιτεύχθηκε. Η εντυπωσιακή ΑΕΚ απέκλεισε την Άντερλεχτ στη ρεβάνς των Play Offs, σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη πρόκρισή της και εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Ο Σέρβος προπονητής μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα για αυτή τη σπουδαία επιτυχία του Δικεφάλου.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε, παίξαμε πολύ καλά με συγκέντρωση, υπήρχε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που παίξαμε λίγο πιο αμυντικά. Θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους φιλάθλους οι οποίοι μας στήριξαν, η πρόκριση ανήκει και σε αυτούς. Μία πρόκριση που ήρθε κόντρα σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, ένα ιστορικό κλαμπ, με νέους και έμπειρους παίκτες.

Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά σήμερα παίζαμε και με αρκετές ελλείψεις όπως του Γκατσίνοβιτς, του Περέιρα, ο Ζίνι και ο Λιούμπισιτς δεν ήταν 100% έτοιμοι και ο Μάνταλος που είχε δεχθεί την κόκκινη».