Οι έρευνες για τη μυστηριώδη υπόθεση της σορού που βρέθηκε κρυμμένη μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τόσο την ταυτότητα της γυναίκας όσο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά και η νεκροψία – νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιμένουν τη λήψη γενετικού υλικού από τη σορό, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η πρώτη μακροσκοπική εξέταση έδειξε ότι η σορός δεν είχε τεμαχιστεί, καθώς εντοπίστηκε ακέραιη μέσα στη βαλίτσα. Πρόκειται για γυναίκα μικρόσωμης σωματικής διάπλασης, με ύψος περίπου 1,60 μέτρο.

Κατά την ανεύρεσή της φορούσε μαύρο σορτσάκι και μαύρη μπλούζα, ενώ είχε κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο εμφανές τατουάζ στο σώμα της.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά πως ο θάνατός της επήλθε περίπου πριν από πέντε έως επτά ημέρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε πεθάνει αρκετές ημέρες νωρίτερα. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη κακοποίησης, όπως εκδορές ή μώλωπες που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε πάλη.

Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο, ούτε κάποιο εμφανές κάταγμα στο κρανίο. Για τον λόγο αυτό οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο μικροσκόπιο οι υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων στη σορό, αλλά και την ανάλυση των στοιχείων που συνέλεξε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπως αποτυπώματα, DNA και άλλα πειστήρια, οι αστυνομικοί θα προχωρήσουν στην αντιπαραβολή με φακέλους γυναικών που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες.

Η προχωρημένη σήψη στην οποία βρισκόταν η σορός δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή, κατά την εξέταση του Σαββάτου, να καταλήξει σε περισσότερα ασφαλή συμπεράσματα, ούτε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η γυναίκα να ήταν ασιατικής καταγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανότητα η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεσίτρια που εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα. Για τη νέα εξέλιξη έχει ήδη ενημερωθεί ο σύζυγός της, ενώ οι αστυνομικοί αναμένεται να μεταβούν στην κατοικία του προκειμένου να συλλέξουν γενετικό υλικό από προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, όπως οδοντόβουρτσα και βούρτσα μαλλιών, ώστε να πραγματοποιηθεί σύγκριση DNA με τη σορό.

Οι κάμερες ασφαλείας στο επίκεντρο των ερευνών

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας άστεγος, αντιλαμβανόμενος την έντονη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα, ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η σορός ήταν τοποθετημένη αρχικά μέσα σε υφασμάτινη σακούλα, η οποία βρισκόταν στο εσωτερικό της βαλίτσας.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, ενώ έχουν συγκεντρώσει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται πλέον στην αναζήτηση εικόνων που ενδεχομένως καταγράφουν άτομα να κινούνται ύποπτα μεταφέροντας βαλίτσα στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες ημέρες.