Αθωωτική ήταν η πρόταση του εισαγγελέα για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται ότι βίασαν μια 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας.

Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου εισηγήθηκε την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού αλλά και του τρίτου συναδέλφου τους, που κάθεται στο εδώλιο, για συνέργεια.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εντόπισε σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας, γεγονός που τον οδήγησε στην απαλλακτική πρότασή του.

Ωστόσο, ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, βιντεοσκόπησε όσα διαδραματίστηκαν στα αποδυτήρια του Τμήματος.

«Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε “όχι”, δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα» ανέφερε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, σημειώνοντας ότι η μεταβολή της βούλησης της τότε 19χρονης κοπέλας, μετά την πράξη, δεν συνιστά άρση της συναίνεσης.

Η απαλλακτική πρόταση προκάλεσε την αντίδραση του κοινού που βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα με τον εισαγγελέα να συνεχίζει την αγόρευσή του, σημειώνοντας πως το δικαστήριο δεν δικάζει το ήθος των κατηγορουμένων.

«Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση» τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός ο οποίος νωρίτερα είχε στηλιτεύσει τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων αστυνομικών, τονίζοντας ότι οι πράξεις τους συνιστούν βαριά πειθαρχικά παραπτώματα.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους» ανέφερε και συνέχισε «Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα». Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.