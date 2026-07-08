Παράνομα και χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση φέρεται να λειτουργούσε εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου οι αρμόδιες Αρχές διαπίστωσαν ρύπανση και υποβάθμιση του εδάφους και του υπεδάφους, με κίνδυνο επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε την αποκλειστική διαχείριση του χώρου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 32χρονου, στο όνομα του οποίου λειτουργούσε η επιχείρηση, καθώς και μίας 46χρονης. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση αποβλήτων και πλαστογραφία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ελέγχων και διερεύνησης καταγγελιών για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, μικτό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν, χθες το πρωί, αυτοψία στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 46χρονος φαίνεται να προσκόμισε πλαστά έγγραφα σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας της εταιρείας, ενώ διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν διάσπαρτοι σωροί αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, αλλά και απορρίμματα ξυλείας, πλαστικών, υφασμάτων, ογκωδών αντικειμένων, παλιών μετάλλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στον χώρο υπήρχαν επίσης μηχανήματα συμπίεσης πλαστικού και ξύλου, θρυμματιστές, μεταλλικές κατασκευές, γερανοφόρα οχήματα και φορτωτής που ήταν έμφορτος με αποσυναρμολογημένα ξύλα.

Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι η διαχείριση των αποβλήτων, υπό αυτές τις συνθήκες, είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του εδάφους και του υπεδάφους, με κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, διαπιστώθηκε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι τα πλαστά έγγραφα φέρεται να προμηθεύτηκε ο 46χρονος από τη συνομήλική του, η οποία είχε αναλάβει τη διαδικασία και τις ενέργειες για την αδειοδότηση της επιχείρησης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.