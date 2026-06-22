Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 14 Ιουνίου 2026 από την περιοχή του Ζωγράφου.

Οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή, καθώς υπήρχαν λόγοι που έκαναν τις Αρχές και την οικογένειά του να ανησυχούν ότι η ζωή του μπορεί να βρισκόταν σε κίνδυνο.

Για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Βρέθηκε νεκρός στου Γουδή

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι ο 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Γουδή, στην Αθήνα.

Η είδηση έδωσε τραγικό τέλος στην αγωνία των ανθρώπων του, που επί ημέρες περίμεναν κάποιο νέο για την τύχη του.

Διερευνώνται τα αίτια θανάτου

Τα αίτια του θανάτου του 47χρονου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε νεκρός.