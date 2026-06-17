Έλληνες που ασπάστηκαν το Δωδεκάθεο άνοιξαν την καρδιά τους και εξήγησαν γιατί διάλεξαν να πιστεύουν στη θρησκεία της αρχαίας Ελλάδας, η οποία κυνηγήθηκε από τον Χριστιανισμό.

«Από μικρό παιδί έχω τους 12 θεούς μέσα μου στο DNA μου», είπε ένα άτομο στο Live News, με ένα άλλο να προσθέτει: «Ήρθα χάρις σε ένα δρώμενο της Ατθίδας. Κατάλαβα ότι είναι κάτι που έψαχνα πολύ καιρό. Ένιωσα την ανάγκη να γίνω ιέρεια».

Στο τελετουργικό που έκαναν και κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής, διακρίνεται ο αυτοαποκαλούμενος ιερουργός να τραγουδά έναν ψαλμό και έπειτα οι ιέρειες να πλένουν τα χέρια τους, πραγματοποιώντας τον καθαρμό. Όπως εξηγούν, τίποτα από όσα κάνουν δεν είναι τυχαίο. Τα αγάλματα, οι ύμνοι, ακόμα και τα ρούχα που φορούν, έχουν τους δικούς τους συμβολισμούς.

Η Αθανασία, το νεότερο μέλος, παραδέχεται πως όταν θα γίνει μητέρα, θέλει να μυήσει και τα παιδιά της στο Δωδεκάθεο.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, οι Δωδεκαθεϊστές κάνουν εκδρομές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φορούν κάθε μήνα άλλες στολές.

Τα αντικείμενα και τα αγάλματα που χρησιμοποιούν είναι αμέτρητα, με τους ίδιους να δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα χρήματα από δωρεές.